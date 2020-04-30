Грузия стремится к дальнейшему углублению сотрудничества с ЕС

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и президент Европейского совета Чарльз Мишель провели телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительственной администрации Грузии.

Премьер-министр поблагодарил президента Европейского совета за помощь, оказанную Грузии со стороны Европейского союза (ЕС) в условиях пандемии коронавируса.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству. Стороны отметили, что для экономики стран-членов ЕС и Грузии одинаково важно быстро вернуться на допандемический уровень, и что Грузия и Европейский Союз продолжают активно сотрудничать в этом направлении.

Гахария заявил, что власти Грузии активно работают над восстановлением экономики страны и минимизацией негативных экономических последствий пандемии при поддержке западных партнеров и международных финансовых институтов.

Стороны обсудили европейские устремления Грузии и предстоящий саммит Восточного партнерства. Была подчеркнута важность проведения саммита в течение этого года и необходимость продолжения тесного двустороннего общения с целью определения конкретных целей с точки зрения европейской интеграции стран Восточного партнерства. Было отмечено, что у Грузии есть хорошая основа для принятия дальнейших шагов по углублению сотрудничества с Европейским союзом в рамках Соглашения об ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле между ЕС и Грузией.

Стороны также коснулись роли и значения Черного моря в развитии транспортных и коммуникационных связей между Грузией и Европейским союзом.

Премьер-министр Грузии и президент Европейского совета подтвердили свою готовность обсудить все основные пункты повестки дня двустороннего сотрудничества во время встречи, которая состоится в Брюсселе в рамках саммита ЕС после завершения глобальной пандемии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)