Агентство аграрного кредитования и развития обнародовало размер субсидий выплаченных на приобретение сельхозтехники

Бизнес 6 мая 2020 16:08 (UTC+04:00)
Агентство аграрного кредитования и развития обнародовало размер субсидий выплаченных на приобретение сельхозтехники
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