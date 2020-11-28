БАКУ /Trend/ - Туркменистан привержен содействию социально-экономическому развитию Афганистана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана.

Как отмечается, Туркменистаном в Афганистане инициирован ряд проектов, включая строительство социальных объектов на безвозмездной основе.

Строительство газопровода ТАПИ, электроэнергетических и коммуникационных линий по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также железнодорожных магистралей, связывающих Туркменистан с Афганистаном и другими странами региона, имеет важное значение для афганской экономики, говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Туркменистан и Афганистан подписали «Меморандум о взаимопонимании по отбору земельных участков» в рамках строительства афганской части проекта газопровода ТАПИ.

Отметим, что согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

Туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. К строительству пакистанской части планировалось приступить в этом году.

(Автор: Джейла Алиева)

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