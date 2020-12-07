Audi представила новую спецверсию R8 (ФОТО)

Компания Audi выпустила спецверсию R8 RWD в уникальном цвете Panther Black, передает Trend со ссылкой на Motor.ru.

Нетривиальная краска с кристаллическим эффектом при определённом освещении переливается тёмно-фиолетовым, добавляя автомобилю сходства с пантерой. Тираж Audi R8 RWD Panther ограничен 30 экземплярами; все купе будут проданы в Северной Америке.

Эксклюзивный цвет кузова — не единственное визуальное отличие Audi R8 RWD Panther Edition. У двухдверок особой серии специальные матовые колёсные диски со сложным рисунком и малиновыми акцентами, заводской «антихром», а также внешний карбоновый пакет — под углепластик отделаны боковые воздухозаборники и зеркала.

В салоне сочетаются тёмно-серая алькантара, углепластик, чёрная кожа и малиновая Nappa. Разбавляет мрачный интерьер красная прострочка: она есть и на панелях, и на руле, и на дверных картах, и даже на ковриках.

Оснащение богатое: у R8 RWD Panther Edition по умолчанию есть аудиосистема Bang & Olufsen с 13 динамиками, подсветка порогов, спортивная выхлопная система и матричная светодиодная оптика с динамическими сигналами поворотников.

Технически спецверсия ничем не отличается от обычных заднеприводных R8 RWD. Под капотом 5,2-литровый атмосферный V10, дефорсированный до 540 лошадиных сил и 540 Нм, коробка передач — 7-скоростной преселективный «робот». С места до 97 километров в час купе разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 323 километров в час.

Цены на Audi R8 RWD Panther Edition уже раскрыты: спецверсия стоит в США от 183 300 долларов. Переплата относительно обычной R8 RWD составляет солидные 40 600 долларов, но тираж ограничен 30 экземплярами, так что своих клиентов особые купе найдут.