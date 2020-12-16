Четырем производителям Азербайджана разрешено экспортировать томаты в Россию

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджана на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным, к этим производителям относятся ООО «Геотермал» (Курдемирский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Сальянский район), ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабудский район) и Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район).

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным разрешить ввоз томатов из Азербайджана в Россию в связи с получением от Агентства пищевой безопасности Азербайджана дополнительной информации о производителях томатов, а также по результатам анализа ранее предоставленных материалов.

Работа с компетентным ведомством Азербайджана в этом направлении продолжается.

Отметим, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком свежих и охлажденных томатов в Россию.

Объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в целом за первые девять месяцев 2020 года составил 397,338 тысяч тонн, что почти на семь тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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