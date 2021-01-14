2020 год принес Anglo Asian Mining рекордный доход в Азербайджане

Бизнес 14 января 2021 18:29 (UTC+04:00)
2020 год принес Anglo Asian Mining рекордный доход в Азербайджане
TANAP будет транспортировать 10 млрд кубометров газа в год в Европу с 2022 года
TANAP будет транспортировать 10 млрд кубометров газа в год в Европу с 2022 года
После выхода на полную мощность TANAP будет получать 1,5 млрд долларов дохода в год
После выхода на полную мощность TANAP будет получать 1,5 млрд долларов дохода в год
На 30 июня 2021 года объём газа, поставляемого по TANAP, достигнет 12 млрд кубометров
На 30 июня 2021 года объём газа, поставляемого по TANAP, достигнет 12 млрд кубометров
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