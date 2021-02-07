В 2020 году в Баку увеличился объем реализованных в торговой сети продуктов питания

БАКУ /Trend/ - Объем торгового оборота в Баку в 2020 году увеличился на 0,5 процентов по сравнению с показателем 2019 года и составил 23,06 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно информации, объем реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий в столице увеличился за этот период по сравнению с показателем 2019 года на 6,4 процентов и составил более 11,77 миллиардов манатов в суммарном выражении. Объем реализации непродовольственных товаров сократился на 4,6 процента и составил 11,28 миллиардов манатов.

Потребительская продукция в размере 29,4 процентов была реализована в предприятиях со статусом юридического лица, 54,2 процента - в объектах торговли, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 16,4 процентов - на рынках столицы.

Напомним, что объем торгового оборота в Баку за 2019 год увеличился на 4,2 процента по сравнению с показателем 2018 года и составил 22,2 миллиарда манатов. Объем реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий в столице увеличился по сравнению с 2018 годом на 0,8 процентов и составил 10,54 миллиардов манатов. Объем реализации непродовольственных товаров увеличился на 7,7 процентов и составил 11,68 миллиардов манатов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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