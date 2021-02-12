Минсельхоз США назвал прогнозы на 2021 год по урожаю ячменя в Азербайджане
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В Зангиланском районе Азербайджана обнаружено большое количество оставленного врагом оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО)
Я ни о чем не жалею, горжусь собой и боевыми товарищами! – пробывший 35 дней в плену курсант (репортаж Trend TV)
Туркменистан готов к сдаче в долгосрочную аренду складских помещений Туркменбашинского порта Азербайджану и Афганистану
Справка для зарубежной поездки о прохождении вакцинации будет предоставлена из электронной системы - TƏBİB
Представитель Узбекистана впервые вошел в состав Исполнительного совета Таможенной конвенции о международной перевозке грузов
Банковским секторам нужно персонализировать приложения, предлагая релевантный контент - российский юзабилист
«Azercell Telecom» вручил подарки школьникам, добившимся успеха на международных олимпиадах по информатике в 2020 году (ФОТО)
Южный газовый коридор может сыграть важную роль в усилении энергетической безопасности Турции и европейских стран
В 2020 г. предпринимателям в Азербайджане были выданы гарантированные кредиты на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров
Рассматривается возможность присоединения коридора «Lapis Lazuli» к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
Открытие новых транспортных маршрутов позволит Азербайджану увеличить двусторонний товарооборот с Турцией
МЧС Азербайджана информирует население о сохраняющейся минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на операции раненому участнику и членам семей шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Интерконнектор для поставки азербайджанского газа в Болгарию находится в активной фазе строительства
Экономический потенциал освобожденных земель придаст импульс росту экономики Азербайджана в 2021 г. - Микаил Джаббаров
«Лаборатория Касперского» запустила платформу, которая отвечает на вопросы о будущем с помощью нейросети
Вячеслав Мальцев: «Здоровью бизнеса в Азербайджане способствует правильный деловой климат, создаваемый государством» (ФОТО)