Продажи в магазинах duty free на Хайнане за неделю новогодних каникул превысили $232 млн

Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли (duty free) в южной китайской провинции Хайнань за неделю национальных каникул с 11 по 17 февраля по случаю празднования Нового года по лунному календарю превысил 1,5 млрд юаней (порядка $232,5 млн). Об этом сообщил департамент коммерции острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пилотная программа развития сети duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. В 2020 году объем продаж в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня превысил 31,5 млрд юаней ($4,8 млрд).

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык.