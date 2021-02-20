Туркменистан и Чешская республика рассматривают возможности организации взаимных встреч и визиты

БАКУ /Trend/ - Рассмотрен вопрос организации онлайн встреч между Торгово-промышленными палатами Туркменистана и Чешской республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе онлайн межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Чешской Республики, Вепа Хаджиева и Мартина Тлапа.

Сообщается, что в Меджлисе (парламенте) Туркменистана создана межпарламентская Группа дружбы с Чешской республикой. Для развития партнерства в данном контексте предложено организовывать взаимные встречи и визиты.

Сообщается, что стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений, для чего существует хороший потенциал.

Чешская сторона высоко оценила сотрудничество Туркменистана со Всемирной торговой организацией (ВТО) и выразила готовность содействовать последующим этапам партнёрства с этой авторитетной организацией.

Отмечается, что в контексте пандемии, стороны рассмотрели возможности сотрудничества по налаживанию транспортно-транзитных коридоров, связывающих Азию и Европу, а также обсудили вопросы энергетики и энергобезопасности.

Напомним, что ранее Туркменистан и Чехия в числе перспективных направлений партнерства называли такие сферы, как торговля, промышленность, агропром, фармацевтика, сферы высоких технологий и использования альтернативных источников энергии, инвестиционная деятельность.

Большие возможности открываются в транспортно-коммуникационном секторе.

Меджлис (парламент) Туркменистана в 2016 году ратифицировал подписанную с правительством Чехии Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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