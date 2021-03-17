Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша (ВИДЕО)
Внедрение в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения привело к прозрачности в товарообороте – министр
В Азербайджане состоялось онлайн-мероприятие в рамках платформы сотрудничества между государственным и частным секторами (ФОТО)
Коэффициент мгновенной ликвидности банковского сектора Азербайджана вдвое превышает минимальный спрос
Президент Ильхам Алиев: Армения причинила большой ущерб Азыхской пещере. Они возместят весь этот ущерб
Президент Ильхам Алиев: Мы находимся у входа в Азыхскую пещеру. Поднялись примерно 800 ступеней (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Пусть теперь приедут и посмотрят, как охраняются христианские храмы в различных местах Азербайджана
Парламент Азербайджана направит поздравительные письма Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой
Президент Ильхам Алиев об албанском храме: Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии?
Президент Ильхам Алиев: Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут