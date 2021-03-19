Туркменистан и Афганистан нацелены на развитие сотрудничества в сферах транспорта и энергетики

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Афганистан привержены наращиванию обоюдного сотрудничества в областях транспорта, коммуникаций и энергетики.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новым генеральным консулом Афганистана в городе Мары (Туркменистан) Нуриддином Рахмани.

Стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-афганских отношений.

Отмечается, что в ходе встречи туркменская сторона вручила Рахмани консульскую экзекватуру.

Напомним, что ранее Туркменистан и Афганистан подписали «Меморандум о взаимопонимании по отбору земельных участков» в рамках строительства афганской части проекта газопровода ТАПИ.

Согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

Туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. К строительству пакистанской части планировалось приступить в этом году.

(Автор: Джейла Алиева)

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