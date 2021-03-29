В Губе стартовал пилотный проект по развитию аграрных консультационных услуг

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта «Усиление аграрных консультационных услуг», финансируемого Европейским союзом, в ближайшее время в Губе откроется региональный офис.

Об этом сообщаетTrend со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO).

По данным FAO, офис будет проверять соответствие разрабатываемой стратегии и новой модели развития аграрных консультационных услуг в стране.

«В рамках проекта “Усиление аграрных консультационных услуг”, реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), разрабатывается пятилетняя стратегия развития аграрных консультационных услуг в Азербайджане. Проект также предусматривает разработку и реализацию трехлетних планов в соответствии с этой стратегией в двух пилотных регионах – Гяндже и Губе», — отмечается в информации.

Сообщается, что региональная деятельность проекта охватит Губинский, Гусарский, Хачмазский, Шабранский, Сиязанский районы.

«Будет представлен механизм использования аграрных консультационных услуг в зависимости от преобладающих в экономике региона направлений аграрной сферы, занятости фермеров. Сотрудники проекта рассказали о новой модели на встречах с местными фермерами и поставщиками аграрных консультационных услуг», — говорится в сообщении.

Было заявлено, что новый механизм не требует дополнительных расходов из госбюджета и объединяет как государственных, так и частных поставщиков аграрных консультационных услуг.

Отмечается, что механизм также включает в себя базу данных, где все стороны могут вводить свои идеи.

«В Губа-Хачмазском экономическом регионе есть ряд преимуществ для апробации новой модели: развитие растениеводства в регионе, формирование фермерских традиций, расположение здесь таких учреждений, как Научно-исследовательский институт плодоводства и чаеводства, Центр аграрной науки и инноваций», — говорится в информации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva