Нахчыванская АР увеличила производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Производство сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в январе - мае 2021 года в стоимостном выражении составило 59,32 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата Нахчыванской АР.

Производство сельскохозяйственной продукции в НАР в отчетный период выросло на 2,9 процента по сравнению с январем - маем прошлого года.

Отметим, что в прошлом году в Нахчыванской АР было произведено сельскохозяйственной продукции на 537,584 миллиона манатов, что на 4,6 процента больше показателя 2019 года.

В 2020 году из Нахчыванской АР было экспортировано сельхозпродукции, в том числе фруктов и овощей, на 103,158 миллиона долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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