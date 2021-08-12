Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом говорилось на заседании наблюдательного совета Агентства по развитию МСБ при министерстве экономики, передает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.

В сообщении отмечается, что освобождение в 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева исконных земель Азербайджана от оккупации обусловило реинтеграцию этих территорий в экономику страны.

На заседании было подчеркнуто, что развитие предпринимательства, являющегося ведущей силой экономики, и поддержка частного сектора являются основными приоритетами успешно реализуемой под руководством главы государства социально-экономической политики.

Стимулирование развития МСБ и превращение его в движущую силу устойчивого развития заложены в национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.

На заседании также была представлена информация о влиянии коронавирусной пандемии (COVID-19) на национальную экономику. Было отмечено, что в результате осуществляемых государством многоплановых мер это воздействие сведено к минимуму, и бизнес постепенно восстанавливает экономическую активность.

Председатель наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров на заседании отметил необходимость формирования конкурентоспособных субъектов МСБ, расширения их участия в государственных закупках и поддержки стартапов.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов выступил с презентацией о деятельности организации в 2020 году и в первом полугодии 2021-го, проинформировав участников заседания о развитии субъектов предпринимательства, расширении доступа бизнеса к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, мерах, принимаемых для защиты интересов предпринимателей и новых механизмах стимулирования.

На заседании было отмечено, что в настоящее время в 25 городах и районах Азербайджана функционируют 27 офисов KOB dostu, а в 21 городе и районе - Центры развития МСБ.

Также обсуждались меры по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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