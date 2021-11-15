Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе
Пекинская фондовая биржа 15 ноября официально приступила к работе. Она предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На текущий момент на бирже представлены ценные бумаги более 80 компаний, однако в будущем, как ожидается, их количество заметно возрастет. Предполагается, что новая торговая площадка стимулирует развитие как традиционных, так и новых отраслей экономики.
Как уточнили ранее власти КНР, биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (около $156 млн по текущему курсу).
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