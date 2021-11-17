Товарооборот между Россией и Азербайджаном достигает $3 млрд – посол

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Россией и Азербайджаном достигает 3 миллиардов долларов в этом году.

Об этом сказал в среду чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» в Баку, сообщает Trend.

«Несмотря на то, что пандемия коронавируса немного «подрезала» наши экономические отношения, мы уже вышли на положительные результаты - до уровня трех миллиардов долларов. Товарооборот в основном осуществляется в ненефтяном секторе. Также улучшаются возможности для азербайджанского экспорта сельхозпродукции в Россию», - сказал Бочарников.

По его словам, в Азербайджане созданы благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Теснейшим образом ведется сотрудничество экономических органов Азербайджана и России. Посольство РФ, торговое представительство готовы оказать российским предпринимателям необходимую поддержку в Азербайджане», - сказал Бочарников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)