Транскаспийский транспортный маршрут открывает новые возможности для рынков Евразии - Токаев

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут открывает новые возможности для рынков Евразии.

Об этом в ходе встречи с членами Совета глав правительств СНГ сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

В своем выступлении Токаев коснулся вопросов развития транзитно-транспортного потенциала, отметив перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению «Север–Юг» с выходом на Иран, Персидский залив и Индию», – подчеркнул он.