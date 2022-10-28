Транскаспийский транспортный маршрут открывает новые возможности для рынков Евразии - Токаев

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут открывает новые возможности для рынков Евразии.
Об этом в ходе встречи с членами Совета глав правительств СНГ сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.
В своем выступлении Токаев коснулся вопросов развития транзитно-транспортного потенциала, отметив перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута.
«Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению «Север–Юг» с выходом на Иран, Персидский залив и Индию», – подчеркнул он.