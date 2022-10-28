БАКУ /Trend/ - Страны СНГ завершат проект Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Об этом в пятницу сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Астане, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, принят План совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам и одобрен План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы.

«Несколько вопросов были посвящены сотрудничеству в научно-технической, инновационной, технологической сферах, в области цифровой трансформации химической отрасли, а также радионавигации. Главы правительств приняли ряд концептуальных и программных документов по развитию взаимодействия в этих сферах», — подчеркнул Смаилов.

Он добавил, что Совет также рассмотрел и принял решения по финансово-бюджетным вопросам, связанным с финансированием органов Содружества и отдельных мероприятий в 2023 году.

«Казахстанская сторона удовлетворена итогами сегодняшнего мероприятия. Уверены, что оно станет очередным шагом на пути укрепления сотрудничества во благо наших государств и народов», — заключил он.

Очередное заседание Совета глав правительств решено провести в июне 2023 года в Сочи.