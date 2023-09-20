Бизнес-делегация Красноярского края планирует визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В течение 2024 года планируется визит бизнес-делегации Красноярского края в Азербайджан, а также организация ответной бизнес-миссии азербайджанских предпринимателей в Красноярск, сообщает в среду Trend.

Согласно данным представительства минпромторга России в Азербайджане, об этом и в целом о взаимодействии региона с Азербайджанской Республикой состоялся разговор в рамках проекта минпромторга России "Час с Торгпредом".

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов рассказал о приоритетных отраслях для российских экспортеров, среди которых машиностроение, фармацевтическая и пищевая промышленность, строительные материалы, цифровые технологии. Перспективными направлениями торгпред назвал строительство и модернизацию энергетических объектов, экспорт оборудования для переработки в сфере АПК и легкой промышленности.

Предпринимателей из Красноярска интересовали возможности участия в специализированных выставках в Баку, вопросы логистики и проведения платежей за поставленную продукцию, перспективы организации совместных предприятий в Азербайджане и Красноярском крае.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за период январь-август 2023 года Россия занимает третье место по объему товарооборота с Азербайджаном – 2,786 миллиарда долларов (рост за год на 26,82 процента).