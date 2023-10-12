KOBİA и GIZ обсудили идеи о совместных проектах и ​​возможностях сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) министерства экономики Азербайджанской Республики Орхан Мамедов встретился с директором по Азербайджану и Грузии германского общества международного сотрудничества Сандрой Шенке, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным KOBİA, на встрече состоялся обмен идеями о совместных проектах и ​​возможностях сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

На встрече были рассмотрены совместные проекты в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе программа "Цифровая трансформация малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства", работы, проводимые в рамках "Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", координируемые GIZ и KOBIA, а также обсуждены возможности сотрудничества.

Сообщалось, что до конца 2023 года около 50 азербайджанских предпринимателей и менеджеров смогут воспользоваться преимуществами германо-азербайджанской совместной программы.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу продления германо-азербайджанской совместной программы.