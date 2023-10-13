GIZ реализует совместный проект с Центром анализа экономических реформ и коммуникации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) реализует совместный проект по обновлению портала "azerp.az" с Центром анализа экономических реформ и коммуникации, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным центра, руководитель портала "Azexport.az" Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ИИТКМ) Айхан Гадашов и руководитель Центра цифровой торговли Исмет Мехралиева приняли участие в мероприятии "Цифровая трансформация предприятий малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства", организованном GIZ.

Айхан Гадашов сообщил, что цифровизация является одним из приоритетных направлений для большинства стран мира и упомянул о создании интернет-портала "Azexport.az" для обеспечения доступа предпринимателей на зарубежные рынки посредством цифровых платформ и проведения онлайн-маркетинга продукции, производимой в стране.

Напомним, что интернет-платформа "Azerp", которую планируется усовершенствовать при поддержке GIZ, предоставляет предпринимателям цифровые возможности управления ресурсами предприятия. Используя возможности портала, предприниматели смогут воспользоваться возможностями по 50 направлениям, таким как склад, логистика, человеческие ресурсы и электронная коммерция.