Нефть дешевеет

2 августа 2017 09:32 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота", передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 09.17 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,83% — до 51,35 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,87%, до 48,73 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июля, неожиданно выросли на 1,8 миллиона баррелей, до 488,8 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы, наоборот, снизятся — на 2,9 миллиона баррелей.

"Отчет по запасам нефти от API стал смертельным ударом (для рынка "черного золота" — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

Теперь эксперты ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По их прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, снизились на 0,6%, или на 2,9 миллиона баррелей, до 480,5 миллиона баррелей.

Azernews Newspaper
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