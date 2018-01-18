Нефтяная корзина ОПЕК 17 января подешевела

18 января 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 17 января составила 67,07 доллара за баррель, что на 0,47 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг слабо снижаются, несмотря на то, что в США зафиксировано падение коммерческих запасов сырья, а в Нигерии вооруженные повстанцы грозятся атаковать объекты отраслевой инфраструктуры.

По состоянию на 12:59 четверга, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понижалась на 0,26 процента - до 69,2 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,14 процента — до 63,88 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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