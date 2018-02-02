Азербайджан является важным партнером Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным партнёром Туркменистана, сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу во время рабочего совещания в Международном аэропорту города Туркменбаши, сообщает информационый портал страны.

Бердымухамедов подчеркнул, что для успешного претворения в жизнь достигнутых на высшем уровне двусторонних соглашений необходима слаженная деятельность соответствующих структур.

«Каспийское море должно стать морем дружбы и международного сотрудничества, на его пространстве должны осуществляться масштабные работы, нацеленные на мир и международное взаимодействие», - добавил президент Туркменистана.

Отметим, что в конце января азербайджанская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, побывала в Туркменистане. В ходе переговоров были выделены ключевые направления взаимодействия, в числе которых были названы энергетический и транспортный сектор. Туркменистан и Азербайджан выступили за создание сбалансированной многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки. Благодаря географическому положению стран было отмечено о благоприятных предпосылках для реализации проектов по формированию международных транзитно-транспортных коридоров со всей необходимой логистической инфраструктурой, соединяющих Азию и Европу и обеспечивающих оптимально выгодные маршруты транспортировки грузов.

Туркменистан и Азербайджан заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу. Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана возможно будет транспортировать по западному маршруту через Каспий при условии строительства трубопровода протяженностью около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда сырье может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

(Автор: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.