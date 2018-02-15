Министр энергетики Азербайджана о нефтегазовой стратегии страны

Об этом сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.
"Однако с реализацией такого гигантского проекта, как "Южный газовый коридор", Азербайджан становится крупным производителем и экспортером газа в Европу и становится известен как газовая страна. Газ по сравнению с нефтью является более экологически чистым продуктом, и потребность в нем, в том числе в Европе, растет. Учитывая это и богатства Азербайджана, экспорт газа является для страны приоритетным вопросом", - сказал Шахбазов.
Он добавил, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер и его стратегия заключается в том, чтобы продолжать им оставаться.
"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.
(Автор: Максим Цурков)
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