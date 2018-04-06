Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ

6 апреля 2018 18:13 (UTC+04:00)

Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) смогут посетить его коллеги из США и Саудовской Аравии Рик Перии и Халид аль-Фалих, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что он может приехать, но это будет зависеть от него самого. От графика и желания", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли визит своего американского коллеги на форум.

При этом Новак затруднился сказать, было ли направлено приглашение Перри, так как их рассылкой занимается организационный комитет мероприятия, но напомнил, что приглашал Перри в Санкт-Петербург во время встречи на форуме в Давосе.

При этом он выразил надежду, что на форум в Санкт-Петербург также приедет его арабский коллега аль-Фалих. "Ожидаем там большую делегацию [из Саудовской Аравии], надеемся, что и министр приедет", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

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