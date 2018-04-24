SOCAR подпишет еще один EPC-контракт в рамках модернизации Бакинского НПЗ

24 апреля 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет подписан EPC-контракт по переносу установки первичной переработки нефти вместе с блоками атмосферной и вакуумной перегонки (ЭЛОУ-АВТ) мощностью два миллиона тонн с бывшего НПЗ "Азнефтьяг", сказал журналистам во вторник советник вице-президента госкомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев.

По словам советника, часть исследований, проведенных подрядчиком - альянсом компаний SOCAR-Foster Wheeler и Tekfen, уже завершена.

"После этапа базового проектирования/FEED будет подписан EPC контракт. Почти завершена разработка стратегии реализации этого проекта. Этап FEED должен быть завершен в ноябре 2018 года, а весь проект переноса установки в конце 2020 - начале 2021 годов", - сказал Алиев.

Компания SOCAR в январе 2015 года объявила о ликвидации нефтеперерабатывающего завода "Азнефтьяг" и объединении его с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева.

Это решение было принято в рамках работ по совершенствованию и оптимизации структуры Госнефтекомпании.

В настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллиона тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Действующая установка ЭЛОУ-АВТ на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева была построена в 1976 году.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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