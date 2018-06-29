Подписаны ключевые соглашения по проекту транспортировки азербайджанского газа в Болгарию

29 июня 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписаны ключевые соглашения по проекту интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, сказали в пятницу Trend в компании ICGB AD (оператор проекта).

Как сказали в компании, ряд документов были подписаны сегодня во время пятого совещания Группы высокого уровня по связям между Центральной и Юго-Восточной Европой в Софии. В том числе, положение о Межправительственном соглашении, которое станет основой для дальнейших переговоров и подписания Межправительственного соглашения для урегулирования налогового режима между обеими странами; Соглашение о сотрудничестве между IGB и консорциумом по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) по соединению двух газопроводов; Меморандум о взаимопонимании для обеспечения льготного кредитования с использованием государственной гарантии правительства Болгарии; Совместная декларация между акционерами проектной компании, подтверждающая обязательства по разработке окончательного бизнес-плана и обязательства акционеров начать строительство; Соглашение о сотрудничестве между ICGB и греческим газовым оператором DESFA.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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