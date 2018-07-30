SOCAR Polymer привлечет нового акционера

30 июля 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «SOCAR Polymer» планирует привлечь еще одного акционера.

Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

Он отметил, что имя нового акционера будет обнародовано позже.

«В настоящее время контрольный пакет акций ООО принадлежит госкомпании SOCAR, далее следуют Vitol Group, PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun. Ожидается присоединение нового акционера. Но при любом раскладе пакет акций SOCAR будет составлять более 50 процентов», - сказал Джафаров.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский «Газпромбанк».

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR Polymer подписала четырехсторонний меморандум в рамках производства полимерной продукции в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 28 июля 13:29
При реализации проекта SOCAR Polymer удалось сэкономить около 200 млн манатов - гендиректор
Бизнес 28 июля 12:44
Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 28 июля 11:55
SOCAR Polymer определил объемы добавленной стоимости в результате деятельности полипропиленового завода
Энергетика 23 июля 17:36
SOCAR Polymer огласил ожидаемые доходы за весь период деятельности
Энергетика 23 июля 16:26
Оглашена дата открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer
Энергетика 17 июля 17:39
Лента новостей
В Пекине разбился вертолет
Китай 11:35
Из блюд азербайджанской национальной кухни люблю все - Анжелика Агурбаш (ФОТО)
Звёздный мир 11:35
В Индонезии 800 туристов оказались заблокированными на горе из-за оползней
Другие страны 11:33
Международный банк Азербайджана привлечет аудитора
Тендеры 11:31
МВД Турции заявило о ликвидации свыше 30 террористов
Турция 11:21
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС
Политика 11:13
Компания Norm наградила победителей конкурса (ФОТО)
Бизнес 11:09
Филиал Нацбанка Казахстана объявляет тендер в рамках ремонта гаража
Тендеры 11:04
"После знакомства с Бакинской Высшей школой нефти я решил не уезжать учиться за рубежом"
Общество 11:02