SOCAR Polymer привлечет нового акционера

БАКУ /Trend/ - ООО «SOCAR Polymer» планирует привлечь еще одного акционера.

Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

Он отметил, что имя нового акционера будет обнародовано позже.

«В настоящее время контрольный пакет акций ООО принадлежит госкомпании SOCAR, далее следуют Vitol Group, PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun. Ожидается присоединение нового акционера. Но при любом раскладе пакет акций SOCAR будет составлять более 50 процентов», - сказал Джафаров.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский «Газпромбанк».

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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