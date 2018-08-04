В Казахстане завершено строительство газовой магистрали «Талдыкорган-Текели»

4 августа 2018 01:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство газовой магистрали «Талдыкорган-Текели» в Казахстане успешно завершено на три месяца раньше срока, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном сайте акимата Алматинской области страны.

Как отмечается, уже начата внутренняя газификация горняцкого города и близлежащих населенных пунктов.

Генеральным подрядчиком строительства газопровода протяженностью в 32 километра и всей сопутствующей инфраструктуры является ТОО «АкниетГрупп».

Стоимость проекта составила почти 1,5 миллиарда тенге.

Руководитель проекта ТОО «АкниетГрупп» Александр Петлин отметил, что начало строительства газопровода стартовало в октябре прошлого года. «Срок сдачи объекта был назначен на октябрь нынешнего года. Но он уже закончен на 100 процентов и полностью готов к вводу в эксплуатацию»,- сказал Петлин.

Мощность плановой подачи газа по магистрали составляет 43,7 тысячи кубометров в час. Как говорится в сообщении, этого вполне достаточно для обеспечения всего жилого сектора и промышленных предприятий города Текели.

В ходе строительства основного текелийского газопровода голубое топливо было проведено к расположенным рядом селам Шымыр, Баисова, Ешкиолмес, Абай, Оркусак, Жетысу, Екпинды, Сырымбет.

Официальный курс на третье августа составил 348,21 KTZ/USD

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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