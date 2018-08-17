Почему колебания курса лиры не окажут ощутимого влияния на турецкие активы SOCAR?

БАКУ /Trend/ - Колебания курса турецкой лиры не окажут ощутимого влияния на доходность активов компании SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR).

Об этом сказал Trend руководитель по внешним связям SOCAR Turkey Enerji Мурат Лекомпте.

"Если говорить о наших предприятиях в Турции нефтехимическом комплексе Petkim и нефтеперерабатывающем заводе STAR, ситуация на них обстоит по-разному. Так, 50 процентов производимой Petkim продукции направляется в Германию, США, Польшу, и другие зарубежные страны. Оставшаяся часть продается в Турции, но цены привязаны к текущему курсу лиры. То есть, можно сказать, что валютные колебания не создадут риска для Petkim. Что касается НПЗ STAR то завод еще не приступил к деятельности и находится на этапе строительства. Здесь снижение курса лиры не приводит к каким-либо изменениям. Будучи крупнейшим иностранным инвестором в Турции, мы намерены продолжать реализацию проектов и вкладывать в экономику страны", - сказал Лекомпте.

С начала года турецкая лира подешевела по отношению к доллару приблизительно на 35 процентов. В минувшую пятницу лира обновила очередной исторический рекорд и завершила день на отметке 6,41 лиры/доллар, потеряв за сутки более 20 процентов стоимости.

Отметим, что в Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Enerji. Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага, также являясь владельцем нефтеперерабатывающего завода STAR.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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