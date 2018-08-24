ЕNI построит ветростанцию в Казахстанской области

24 августа 2018 20:48 (UTC+04:00)

Представители компании ЕNI international B.V. посетили Каргалинский район Актюбинской области Казахстана. Здесь, в селе Бадамша, в конце 2018 года начнется строительство ветростанции мощностью 50 МВт.

Об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании Kazakh Invest.

Как сообщили в нацкомпании, Kazakh Invest оказывает консультационную и организационную поддержку в реализации инвестпроекта. Итальянские инвесторы осмотрели выделенный под строительство станции земельный участок площадью 400 га. Согласно графику ввод в эксплуатацию проекта запланирован на декабрь 2019 года.

Данный проект включен Министерством энергетики Казахстана в Перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии.

Отметим, что сейчас доля ветровой и солнечной энергии в общем энергобалансе Казахстане составляет 1 процент. В то же время за счет энергии воды вырабатывается 12 процентов общего количества электроэнергии в Казахстане. Тем не менее РК готова повысить долю производства электроэнергии при помощи ветростанций и солнечных панелей до 3 процентов к 2020 году. При этом, как отметили эксперты Форума энергии будущего, стоимость затрат с 2020 по 2030 год на ВИЭ будет снижаться с 25 процентов до 50 процентов.

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