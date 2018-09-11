Александр Новак: Российские компании могут увеличить добычу нефти

11 сентября 2018 17:26 (UTC+04:00)

Российские компании потенциально могут увеличить добычу нефти с текущего уровня, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах ВЭФ, передает РИА Новости.

"Я думаю, что потенциально у нас есть такие возможности, у наших компаний", — сказал Новак, отвечая на вопрос, может ли РФ увеличить добычу нефти с текущего уровня.

В понедельник Новак сообщил, что Россия планирует сохранить добычу нефти в сентябре на уровне июля-августа в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки, которое тогда достигало почти 50%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

Однако в июле добыча нефти в РФ была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+. Новак в начале августа пояснял, что уровень добычи нефти в России укладывается в договоренности ОПЕК+ по общему достижению 100-процентного выполнения сделки. А в конце августа он сообщал, что добыча нефти в РФ по итогам месяца сохранится на уровне июля.

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