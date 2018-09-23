Новак призвал ОПЕК+ стремиться к сохранению баланса на рынке нефти

ОПЕК+ в условиях большой неопределенности в мировой экономике нужно потрудиться, чтобы сохранить сбалансированность рынка нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает РИА Новости.

"Впереди у нас, действительно, есть, как об этом говорили мои коллеги, большие неопределенности по ряду направлений, которые, к сожалению, сегодня мы отмечаем на глобальных экономических рынках. И, конечно, нам придется еще очень, много-много потрудиться всем вместе для того, чтобы достичь целей и обеспечить исполнение наших общих договоренностей в целях достижения равновесия на рынке", — заявил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.