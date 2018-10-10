В Азербайджане более чем на 15 процентов выросло потребление газа

10 октября 2018 16:02 (UTC+04:00)

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