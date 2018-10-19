Импорт бензина АИ-92 в Азербайджане временно освобожден от таможенных пошлин

19 октября 2018 22:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана до конца 2018 года освобождает импорт бензина с октановым числом 92 (АИ-92) от таможенных пошлин. Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана.

Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов.

Другим решением Кабинета министров ставка акцизного налога при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната. Оба решения Кабмина не будут распространяться на авиационный бензин.

Решения вступили в силу с первого октября 2018 года и будут действительны в течение 90 дней.

Отметим, что обычно подобные решения Кабмина связаны с временной приостановкой производства нефтепродуктов на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева в связи с плановой профилактикой, вследствие чего определенные объемы бензина импортируются из-за рубежа.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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