Азербайджан и Иран обсудили создание энергетического коридора c Турцией (ФОТО)

6 марта 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в рамках визита в Иран встретилась с министром энергетики Ирана Резой Эрдеканианом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.

В ходе встречи Мустафаев подчеркнул, что политические связи между Азербайджаном Ираном находятся на высоком уровне, а также отметил политическую волю президентов Азербайджана и Ирана в расширении сотрудничества.

Было отмечено, что Азербайджан и Иран успешно сотрудничают и в сфере энергетики. Между двумя странами подписаны соглашения по гидроузлам «Худаферин/Гыз Галасы» и «Ордубад/Маразад». Создана Совместная техническая комиссия по строительству и эксплуатации этих проектов. Кроме этого построена линия электропередач Муган (Имишли-Парсабад) мощностью в 330 киловольт. Подписано рамочное соглашение по продаже электричества из Азербайджана в Иран.

В 2018 году в Баку в целях соединения систем электроэнергии Азербайджана, Ирана и России состоялась встреча заместителей министров энергетики этих трех стран. В октябре 2018 года в Москве состоялось первое заседание рабочей группы.

Министр экономики сказал, что во время 13 заседания Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным сферам между Азербайджаном и Ираном в марте этого года в Баку будут также обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

Министр энергетики Ирана Реза Эрдеканиан подчеркнул, что Иран, как и в других сферах, заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном и в сфере энергетики, а также отметил значимость реализуемых проектов, как в развитии энергосистем Ирана, так и Азербайджана.

На встрече обсуждались расширение азербайджано-иранского энергетического сотрудничества, соединение сетей по энергетическому коридору «Юг-Запад» между Ираном, Азербайджаном и Грузии, создание энергетического коридора между Азербайджаном, Ираном и Турцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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