Испанская Enagas о новых инвестициях в TAP

БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций испанской компании Enagás в проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, ожидается на уровне 232 миллиона евро, сообщает Trend со ссылкой на отчет компании по итогам 2018 года.

"В декабре 2018 года Консорциум по строительству TAP успешно завершил финансовое закрытие проекта по итогам 2018 года, получив 3,9 миллиарда евро. Финансирование было предоставлено группой из 17 коммерческих банков, а также Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Консорциум TAP впервые использовал средства 30 ноября, и предоставил Enagás денежный приток за счет частичного возмещения взносов, внесенных Enagás в TAP для реализации проекта, в размере 415,2 миллионов евро в 2018 году", - говорится в отчете компании.

Как отмечается, Enagás инвестирует еще 62 миллиона евро в TAP до ввода трубопровода в эксплуатацию.

"Ожидается, что общий объем инвестиций Enagás в TAP достигнет 232 миллионов евро", - сказали в компании.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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