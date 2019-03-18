Решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне - саудовский министр

18 марта 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне этого года. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал журналистам в кулуарах 13-го заседания Совместного мониторингового комитета в Баку министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих.

Министр добавил, что в апреле рано принимать решение о продлении.

Отметим, что в Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсуждают текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку проходит 13-ое заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 12:46
Проведение заседания ОПЕК в Баку говорит о значимости Азербайджана на мировой арене – депутат
Энергетика 11:50
Халед аль-Фалих: Главная цель стран-производителей нефти - нормализовать глобальные запасы "черного золота"
Энергетика 11:29
Россия привержена выполнению соглашения ОПЕК+ - замминистра
Энергетика 11:18
Парвиз Шахбазов: Азербайджан готов поддержать дальнейшие усилия ОПЕК по сохранению баланса на нефтяном рынке
Энергетика 10:50
В Баку стартует заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Энергетика 08:32
Лента новостей
Brent сохранит тенденцию роста – прогноз
Бизнес 13:50
В Азербайджане автомобилями будут обеспечены около 600 инвалидов
Финансы 13:48
В Баку сохранится ветреная погода
Общество 13:45
В Стамбуле горит химическая фабрика, есть пострадавшие (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 13:39
В Азербайджане совершенствуются правила по усыновлению
Общество 13:37
Бактрансагентство предупредило пассажиров в связи с сильным ветром
Общество 13:24
В дни праздника Новруз таможня Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Бизнес 13:21
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана на четверть превысил предложение
Финансы 13:15
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 31 марта - Днём геноцида азербайджанцев
Политика 13:13