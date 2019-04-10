Азербайджан обеспечит топливом новый аэропорт Стамбула

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR стала победителем тендера по обеспечению нового аэропорта Стамбула топливом, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Компания участвовала в тендере под маркой SOCAR Aviation.

Директор SOCAR Turkey [«дочка» азербайджанской госкомпании в Турции] по торговле Мурад Эрдоган, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в течение пяти лет компания будет ежегодно обеспечивать аэропорт 700 тысячами тонн топлива.

По словам Эрдогана, после того как новый аэропорт начнет работать на полную мощность, на него будет приходится 60 процентов потребностей страны в авиационном топливе. После начала полномасштабной работы нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, завод будет производить ежегодно 1,6 миллиона тонн авиационного топлива.

Несмотря на то, что SOCAR работает на авиационном рынке Турции с 2013 года, компания смогла войти в тройку крупнейших поставщиков топлива авиационному сектору страны.

Поставки топлива в Турции SOCAR начала с подписания крупного соглашения с компанией Pegasus. С этого года SOCAR Aviation уже обеспечивает половину потребностей аэропорта Сабиха Гекчен в топливе, а также снабжает топливом аэропорты в Измире, бодруме, Анталье, Даламане.

Отметим, что в Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey, которая до сегодняшнего дня инвестировала в экономику Турции свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции – нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, контейнерный порт Petlim.

Новый аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года. Аэропорт построен в районе озера Теркос в северной части города. Строительством аэропорта стоимостью десять миллиардов турецких лир занимался консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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