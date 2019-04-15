Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 8 апреля - 12 апреля

15 апреля 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (8 апреля - 12 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 73,52 доллара за баррель, что на 2,28 доллара больше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 74,13 доллара за баррель, минимальная – 72,74 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях FOB-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 70,4 доллара за баррель, что на 1,56 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 70,68 доллара за баррель, минимальная – 69,87 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 71,27 доллара за баррель, что на 1,7 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 71,59 доллара за баррель, минимальная – 70,82 доллара за баррель.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 12:59
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 12 апреля 10:58
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11 апреля 10:45
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10 апреля 11:51
Азербайджанская нефть дорожает
Энергетика 9 апреля 16:54
Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель
Энергетика 8 апреля 20:17
Лента новостей
В Баку пройдет церемония награждения Caspian Awards
Социум 13:51
Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте
В мире 13:48
В Беларуси решены социальные проблемы матери Национального героя Азербайджана (ФОТО)
Общество 13:41
Имена членов жюри VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана держат в тайне
Культура 13:33
Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут (ВИДЕО)
Общество 13:29
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 13:29
Почему в Азербайджане задерживается внедрение системы единой оценки страхового ущерба при ОСАГО?
Финансы 13:28
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла
Общество 13:21
В Азербайджане предлагают предоставить НБКО возможность осуществлять безналичные денежные переводы
Финансы 13:19