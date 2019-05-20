Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 мая

20 мая 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (13-17 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 75,43 доллара за баррель, что на 1,74 доллара больше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 76,7 доллара за баррель, минимальная – 74,24 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях FOB-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 72,23 доллара за баррель, что на 1,91 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 73,1 доллара за баррель, минимальная –71,44 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 73,4 доллара за баррель, что на 2,37 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 74,69 доллара за баррель, минимальная – 72,33 доллара за баррель.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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