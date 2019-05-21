SOCAR огласила объем добычи на Нефтяных Камнях

БАКУ/Trend/ - На Нефтяных Камнях в Азербайджане до сегодняшнего дня добыто более 175 миллионов тонн нефти, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

«Нефтяные Камни включены в Книгу рекордов Гиннесса как первая в мире морская нефтяная платформа. На сегодняшний день на Нефтяных Камнях добыто более 175 миллионов тонн нефти и 13,551 миллиарда кубометров природного газа. На данный момент объем добычи нефти увеличивается благодаря усилиям наших нефтяников», - сказали в компании.

Отметим, что Нефтяные Камни — крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, посёлок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова. Нефтяные камни расположены на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг Черных Камней — каменной гряды, едва выступающей на поверхности моря.

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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