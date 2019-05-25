Афганистан заинтересован в увеличении импорта нефтепродуктов из Азербайджана

25 мая 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Афганистан заинтересован в увеличении импорта и расширении ассортимента нефтепродуктов из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом министр торговли и промышленности Афганистана Аджмал Ахмеди сказал на встрече с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым в рамках своего визита в Азербайджан.

Ахмади отметил, что Афганистан заинтересован в том, что вывести сотрудничество с SOCAR на новый уровень для диверсификации поставок топлива.

Отметим, что SOCAR уже поставляет в Афганистан дизель, керосин и жидкий бутан.

SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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