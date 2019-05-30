Рабочая группа по подготовке отчета EIT 2018 провела свое первое заседание в SOFAZ

БАКУ/Trend/ - 30 мая 2019 года рабочая группа, состоящая из представителей Комиссии по прозрачности в добывающих отраслях (EITC), гражданского общества и добывающих компаний, действующих в Азербайджане, провела свое первое заседание в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Согласно сообщению, в ходе встречи члены рабочей группы обсудили шаблоны отчета EIT 2018 и сферу его применения.

На этом совещании был начат процесс подготовки отчета за 2018 год, и было решено добавить положение, касающееся гендерного равенства, в шаблон отчета с целью повышения подотчетности, говорится в сообщении SOFAZ.

Ранее в SOFAZ сообщили Trend, что диалог между Азербайджаном и Инициативой прозрачности в добывающих отраслях (EITI) может возродиться.

В нефтяном фонде сказали, что в июне на очередной Глобальной конференции в Париже, которая является самым большим и главным событием в рамках Инициативы, среди многочисленных вопросов, всему мировому сообществу EITI будут представлены для утверждения новые руководители секретариата и совета правления, а также очередные изменения в сам стандарт EITI.

"И поэтому не исключен тот сценарий, где новый виток в деятельности EITI может возродить диалог между организацией и Азербайджаном", - сообщили в SOFAZ.

Напомним, что после того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, в стране была создана Комиссия по прозрачности в добывающей сфере.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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