Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex

14 июня 2019 07:25 (UTC+04:00)

Власти Мексики официально отменили назначенный на октябрь конкурс по поиску партнеров для государственной нефтяной компании Pemex (так называемые "фарм-ауты"), сообщила национальная комиссия по углеводородам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Компания приняла решение об отзыве этих наземных территорий, говорится в сообщении регулятора без указания причин.

Ранее мексиканские власти уже заявляли, что Pemex отложит поиск партнеров для работы в совместных предприятиях (так называемые "фарм-ауты") до 2020 года. По словам президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, фарм-ауты не будут проводиться до начала добычи нефти в рамках уже действующих договоренностей.

Предыдущее руководство Pemex в 2018 году намеревалось провести конкурсы по поиску партнеров для компании по 20 проектам, однако затем они были перенесены на неопределенный срок. К осени 2018 года Pemex конкретизировала лишь три партнерские договоренности: Trion с BHP Billinton, Ogarrio с Dea Deutsche Erdoel (принадлежит LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана) и Cardenas Mora с Cheiron Holdings.
Уже заключенные и действующие в стране нефтяные контакты для иностранных компаний отменены не будут, однако подлежат проверке. Частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики в результате начатой в 2013 году энергетической реформы, неоднократно критикуемой Лопесом Обрадором.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США могут вернуть в Мексику около 50 тыс. мигрантов
США 13 июня 05:17
Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой
США 12 июня 16:50
Власти Мексики объявили о развертывании крупного контингента Нацгвардии на западе страны
Другие страны 12 июня 05:20
Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки
США 11 июня 00:51
Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики
США 9 июня 19:02
Мексика будет давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам
США 9 июня 07:08
Лента новостей
CNN: военные Ирана сняли с борта одного из танкеров в Оманском заливе неразорвавшуюся мину
Иран 08:03
Восточноафриканское сообщество рассмотрит вопрос о присоединении к организации ДР Конго
В мире 07:45
Япония разместит патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов - СМИ
Другие страны 07:05
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Бизнес 07:00
Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 06:35
Airbus собрался оснастить гибридным двигателем новую модель самолета
В мире 06:20
Instagram устранил сбой в работе сервиса
В мире 06:04
В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng
В мире 05:52
Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными
Иран 05:35