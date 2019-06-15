Стоимость проекта TANAP может снизиться еще больше (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Стоимость проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) может снизиться еще больше, сказал в пятницу глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол в эксклюзивном интервью Trend.

"Мы потратили менее семи миллиардов долларов на реализацию проекта. Когда мы приняли окончательное инвестиционное решение, первоначальная сметная стоимость составила 11,7 миллиарда долларов. Таким образом, нам удалось сэкономить около 4,8 миллиарда долларов. И есть возможность для еще большего снижения стоимости проекта", - сказал он.

Дюзйол отметил, что это успешный проект, который был выполнен в рамках бюджета и в срок.

Далее он добавил, что Турция уже довольно давно реализует подобные проекты в тесном сотрудничестве с Азербайджаном.

"Это началось с проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, продолжилось проектом газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция импортирует азербайджанский газ с 2007 года по контракту, который был подписан в 2001 году на поставку 6,6 миллиарда кубометров. После реализации TANAP Турция будет импортировать 12,6 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год", - сказал глава консорциума.

Дюзйол отметил, что в последние годы доля Азербайджана в общем потреблении газа Турцией увеличивается.

"Благодаря проекту TANAP Турция внесет большой вклад в обеспечение безопасности и диверсификации поставок в регионе. TANAP определенно обеспечит некоторую гибкость поставок в турецкую сеть, потому что с помощью системы TANAP BOTAS сможет транспортировать огромные объемы азербайджанского газа непосредственно в центры потребления, расположенные к западу от Эскишехира, который является пунктом приема Турции. В настоящее время 66 процентов от общего потребления приходится на запад Эскишехира в Турции, что означает гибкость с оперативной точки зрения. Кроме того, Турция получит значительные налоговые поступления от проекта TANAP", - сказал он.

Глава консорциума отметил, что на этапе инвестирования TANAP также предоставил много рабочих мест для турецкого народа.

"На пиковом уровне в проекте было задействовано более 13 тысяч человек. У Турции есть амбиции стать газовым коридором и энергетическим центром в регионе, и TANAP будет максимально способствовать достижению этой конечной цели", - добавил Дюзйол.

Отметим, что пока газопровод действует только до города Эскишехир, где газ передается покупателю – компании "Боташ" и попадает в ее внутреннюю газотранспортную сеть.

На востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку.

После ввода в строй второй очереди TANAP от Эскишехир до греческой границы, он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу.

Все три линии – части проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор:)

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