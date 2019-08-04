Финская компания приступила к внедрению новых разработок и технологий в Азербайджане

4 августа 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Финская публичная компания в области машиностроения, производящая генераторы и другое оборудование для электростанций, работающих на газе, нефти и другом сырье Wärtsilä Oyj Abp, приступила к внедрению новых разработок и технологий в Азербайджане, сообщили Trend в компании.

"В энергетическом секторе мы поставляем запасные части и оказываем услуги для существующих электростанций. Мы также обсуждаем с представителями отраслевых структур глобальный энергетический переход, модернизацию энергосистем и их влияние на местные энергетические системы на Каспии", - сказали в финской компании.

В Wärtsilä отметили, что в морском секторе также наблюдается большая активность.

"Мы являемся одним из основных поставщиков оборудования для Бакинского судостроительного завода, который представляет собой интегрированную верфь, предоставляющую услуги в области судостроения, судоремонта, судостроения в Каспийском море. В настоящее время мы работаем над укреплением нашего сотрудничества с местными партнерами. Кроме того, мы начали внедрять новые разработки и технологии Wärtsilä на азербайджанский рынок и показать им путь к будущей стопроцентной возобновляемой энергии. Кроме того, мы хотели бы оказать помощь как энергетическому, так и морскому секторам для повышения эффективности используемого оборудования", - сказали в компании.

Отметим, что Wärtsilä является мировым лидером в области интеллектуальных технологий и решений. Делая упор на устойчивые инновации, общую эффективность и анализ данных, Wärtsilä максимизирует экологические и экономические показатели судов и электростанций своих клиентов. В 2018 году чистая выручка Wärtsilä составила 5,2 миллиарда евро. Компания работает в более чем 80 странах мира.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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