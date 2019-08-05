Ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС близятся к концу

5 августа 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ремонтные работы на пятом, шестом, седьмом и восьмом энергоблоках Азербайджанской теплоэлектростанции в Мингячевире - самой большой ТЭС на Южном Кавказе - приближаются к завершению, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на “Азерэнержи”.

В сообщении говорится, что ремонт на остальных четырех энергоблоках завершится к концу года.

«Параллельно завершены соответствующие мероприятия на трех ячейках 500-киловольтной подстанции. В целом, работы на этой подстанции выполнены на 90 процентов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что заменены все 63 трансформатора на 330-киловольтной подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года.

«Кроме того, завершено обновление бетонного слоя водного канала. Завершается работа по строительству нового моста через Верхне-Карабахский канал для населения, и на днях начнется работа по его асфальтированию», - говорится в сообщении.

Помимо этого, полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус Азербайджанской ТЭС.

Завершены строительные работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участке, на масляном реагентном хозяйстве, химическом цеху станции, идут последние испытания и пуско-наладочные работы. Наряду с этим, ускоренными темпами продолжаются ограждение территории и другие работы.

«Завершение процесса реконструкции Азербайджанской ТЭС запланировано на первое полугодие следующего года», - отмечает “Азерэнержи”.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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